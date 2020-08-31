Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: Balıkesir için ciddi bir tehlike

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:42

Kandilli Rasathanesi’nin cumartesi yaptığı paylaşımına göre, sabah saatlerinde Balıkesir’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sabah saat 06.36’da gerçekleşen 3.7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı olmadığı öğrenildi. Bu depremden yaklaşık 10 dakika sonra ise yine Balıkesir'de Kabakdere bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşmişti.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür ise Balıkesir'de gerçekleşen depremlerle ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Görür, "KS’deki son depremden bu yana 118 sene ve GY üzerinde olan depremlerden buyana da 2000 geçmiştir. Bu durumda GY Balıkesir için ciddi bir tehlikedir" diyerek uyardı.

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, dün Balıkesir Kalaycılar merkezli bir deprem oldu. Çok soru geldiği için görüş yazacağım. Balıkesir’in hemen kuzeyinde Ovacık (OV) nerede ise içinden geçen Gökçeyazı (GY) ve doğusunda Kepsut (KS) fayları vardır (Şekil). Bunlar sağ yönlü ve doğrultu atımlıdır. En fazla 7 büyüklükte deprem üretebilirler. Bu büyüklükte deprem üretme periyotları 1000 yıldır. Sözbilir vd. çalışmalarına göre OV’da olan son depremden bu yana 719 sene, KS’deki son depremden bu yana 118 sene ve GY üzerinde olan depremlerden buyana da 2000 geçmiştir. Bu durumda GY Balıkesir için ciddi bir tehlikedir. Gerçi Ms 160-1898 arasında Balıkesir’ de hissedilen çok deprem var ama bunlar muhtemelen ya kuzeydeki Güney KAF veya güneydeki graben zonlarına aittirler. Ya da Balıkesir fayları üzerinde olabilecek maksimum depremleren daha küçük depremlerdir" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar, dün Balıkesir Kalaycılar merkezli bir deprem oldu. Çok soru geldiği için görüş yazacağım. Balıkesir’in hemen kuzeyinde Ovacık (OV) nerede ise içinden geçen Gökçeyazı (GY) ve doğusunda Kepsut (KS) fayları vardır (Şekil). Bunlar sağ yönlü ve doğrultu atımlıdır. En fazla — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 30, 2020

Balıkesir için ciddi bir tehlikedir. Gerçi Ms 160-1898 arasında Balıkesir’ de hissedilen çok deprem var ama bunlar muhtemelen ya kuzeydeki Güney KAF veya güneydeki graben zonlarına aittirler. Ya da Balıkesir fayları üzerinde olabilecek maksimum depremleren daha küçük depremlerdir — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 30, 2020











