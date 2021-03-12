Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendirdi: Buna paket diyemiyorum
Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reform paketini değerlendirdi.
Prof. Dr. Ulusoy, Ekonomi Reform Paketi için “Buna paket diyemiyorum, bu bir açıklama” dedi. Ulusoy, “Benim gördüğüm ne bir paket ne de bir reform. Sadece 2017 yılından beri bu zamana kadar izlediğimiz kredi garanti fonuna dayalı teşvik” ifadelerini kullandı.
Açıklanan paketin reformist bir yaklaşımda olmadığını düşünen ekonomist Ulusoy, reform paketinde emek piyasasındaki yapısal değişimi ve genç istihdamı artırmak için yapılacak reformları görmek istediğini belirtti.
“BUNA PAKET DİYEMİYORUM, BU BİR AÇIKLAMA”
Prof. Veysel Ulusoy açıklanan Ekonomi Reform Paketi için “Bu bir reform paketi değil, reform paketi tanıtım toplantısı, yani bir bakıma ön reklam” ifadelerini kullandı. Kredi garanti fonunun ve teşvik sisteminin reform getirmeyeceğini düşünen ekonomist Ulusoy “Bunlar reformu deforme eden yaklaşımdır” dedi.
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