PSG'de Verratti'den sonra Florenzi de koronavirüse yakalandı
Paris Saint Germain'de Marco Verratti'nin ardından Alessandro Florenzi'nin de koronavirüs testi pozitif çıkarken takımdaki vaka sayısı ikiye yükseldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi.
Alessandro Florenzi, Marco Verratti'nin ardından koronavirüse yakalanan ikinci PSG'li oyuncu oldu. İki oyuncu da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında PSG'nin deplasmanda Bayern Münih ile 7 Nisan Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.
Florenzi, bu sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8, ligde ise 18 karşılaşmada görev aldı.
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