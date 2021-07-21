PSV Eindhoven – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray, Hollanda ligi takımlarından PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek
Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan ve gruplara kalabilmek için 3 eleme oynayacak Galatasaray, ilk maçına bugün çıkıyor.
PSV Eindhoven’ın ev sahipliğinde Philips Standı’nda oynanacak maç 22.00’de başlayacak ve maçı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Fernandez yönetecek. Karşılaşma TV8’den yayınlanacak.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
Hollanda Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden Donyell Malen ve Denzel Dumfries, takıma geç katıldıkları için bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray’da koronavirüs tedavileri devam eden iki oyuncuya ek olarak, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Oğulcan Çağlayan bugün sahada olamayacak.
GALATASARAY VE PSV 7. KEZ KARŞI KARŞIYA
İki takım daha önce Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde altı kez karşılaşmıştı. Oynanan altı maçın dördünde PSV Eindhoven, ikisinde ise Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
Video Haberler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Kaçan boğalar sahiplerine zor anlar yaşattı
- Saldırıya uğrayan gençleri askerler kurtardı
- Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
- İlginç anlar... Markette bulananlar sağa sola kaçıştı
En Çok Okunan Haberler
- ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
- Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
- Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
- Erdoğan'dan Taliban'ın tepkisine yanıt
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- 'Kadın pedi' dedi diye darbedildi
- Soylu'dan bayram müjdesi!
- Bakan Koca'dan aşı uyarısı