PTT, 7 kat fazla ödeme yapmış

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, PTT’nin 2018’de düzenlendiği ihalede mobil araç hizmeti için 2021’de yapılan ihaleye göre 7 kat fazla ödeme yaptığını açıkladı. Kamu zararını Meclis gündemine taşıyan Emir, “PTT, 2018’de 161 mobil araç kiraladı ve araç başına aylık 17 bin TL ödedi. Bu yıl aynı hizmet için araç başına 11 bin TL’ye anlaşıldı. Üstelik araç sayısı da 161’den 40’a düşürüldü. 2018’de 100 milyon TL’lik ihale 2020’de 15 milyon TL’ye mal edilmiş oldu” dedi.

Emir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesinde şu bilgilere yer verdi: “161 araçtan büyük bir kısmının neredeyse hiç çalışmadığı tespit edilince bu yılki ihale 40 aracı kapsayacak şekilde yapılıyor. İhale sonucunda, daha önce kiralanan aynı özellikteki araçlar için aylık yaklaşık 11 bin TL’ye anlaşma sağlanmıştır. Yeni yapılan 3 yıllık ihalenin toplam bedelinin yalnızca 15 milyon TL’yi bulmasıyla PTT’nin 2018 yılından yaklaşık 85 milyon TL zarar ettirildiği ve üç yıl önceki ihalede 7 kat fazla ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştır.”

'FARKIN NEDENİ NE?'

Emir, Bakan Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti: “2018’de yapılan mobil araç ihalesinde kiralanan 161 araç, nerelerde görevlendirilmiştir? Her bir aracın çalışma süreleri ve yaptığı kilometrelerin aylık ortalaması nedir? 2018 ve 2021’de yapılan ihalelerde araç başına ödenen aylık yaklaşık 6 bin TL’lik farkın sebebi nedir? Aynı hizmet 40 araçla verilebiliyorsa 2018’de neden 161 araç kiralanmıştır? 161 aracın kiralanmasıyla kurumun uğratıldığı zararın toplam miktarı ne kadardır? Zarara neden olan PTT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacak mıdır?”