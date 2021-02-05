PTT emekçileri gözaltına alındı

Sendikalaştıkları için Kod 29 ile işten çıkarılan PTT emekçileri, PTT Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alındı.

ANKA
05 Şubat 2021 Cuma, 15:55
PTT emekçileri gözaltına alındı
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PTT’nin taşeron firmasında çalışan emekçiler, sendikalaştıkları için Kod 29 ile işten çıkarıldı, işçilerin bir kısmı da ücretsiz izne gönderildi. İşçiler günlerdir İstanbul ve İzmir’deki PTT işyerleri önünde eylem yapıyordu.

İşçiler 2 Şubat günü Ankara’ya gelerek eylemlerini burada sürdürmeye başladılar. İşçiler, işlerine geri dönmek ve sendikal haklarının tanınmasını istiyor.

2 gündür Ulus Atatürk Heykeli önünde açıklama yapan emekçiler, bugün açıklamalarını 30 metre ilerideki PTT Genel Müdürlüğü önünde taşımak istedi ancak polis izin vermedi. PTT emekçileri gözaltına alındı.


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