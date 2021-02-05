PTT emekçileri gözaltına alındı
Sendikalaştıkları için Kod 29 ile işten çıkarılan PTT emekçileri, PTT Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alındı.
PTT’nin taşeron firmasında çalışan emekçiler, sendikalaştıkları için Kod 29 ile işten çıkarıldı, işçilerin bir kısmı da ücretsiz izne gönderildi. İşçiler günlerdir İstanbul ve İzmir’deki PTT işyerleri önünde eylem yapıyordu.
İşçiler 2 Şubat günü Ankara’ya gelerek eylemlerini burada sürdürmeye başladılar. İşçiler, işlerine geri dönmek ve sendikal haklarının tanınmasını istiyor.
2 gündür Ulus Atatürk Heykeli önünde açıklama yapan emekçiler, bugün açıklamalarını 30 metre ilerideki PTT Genel Müdürlüğü önünde taşımak istedi ancak polis izin vermedi. PTT emekçileri gözaltına alındı.
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