PTT'de gişe memurunun inanılmaz yükselişi!

22 Ağustos 2021 Pazar, 15:27

PTT’de yapılan atamalarda sarı sendika çalışanları ve gişe memurları birçok ile Başmüdür ve Başmüdür Yardımcısı olarak atandı. Atamalardaki ayrımcılığa dikkat çeken Haber-Sen Genel Sekreteri Damatoğlu, “Liyakatsizler ve atamalarda demokratik davranmıyorlar” dedi.

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, PTT’de önceki gün yapılan atamalarda Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Burgaç, Antep PTT Başmüdürlüğüne Başmüdür olarak atandı. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve gişe memuru İlhan Yaman ise Manisa PTT Başmüdürlüğüne Başmüdür Yardımcısı olarak atandı. PTT’deki atamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan KESK Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, yapılan atamalardaki sendikal ayrımcılığa dikkat çekerek “Türkiye’nin birçok ilindeki Başmüdürler iktidarın sendikasının birer yöneticisi gibi görev yapıyorlar” dedi.

KOLTUK SEVDASI BİTMİYOR

PTT’de gerçekleştirilen atamaların iktidara yakın sendikaları kayırmak amaçlı yapıldığını belirten Damatoğlu, Burgaç’ın, Hatay Antakya PTT Müdürlüğü’nden Antep PTT Başmüdürlüğüne Başmüdür ve Yaman’ın Lojistik Daire Başkanlığı’ndaki Gişe ve Büro Görevlisi unvanından Manisa PTT Başmüdürlüğüne Başmüdür Yardımcısı olarak atanmasını eleştirdi.

Öncesinde Genel Müdürlükle yaptıkları görüşmelerde bazı illerdeki Başmüdürlerin sendikal ayrımcılıkla göreve geldiklerini belirttiklerini hatırlatan Damatoğlu, ayrımcılığın devam ettiğini vurguladı.

Damatoğlu, “Muhalif sendika üyelerine baskı yapılırken veya en ağır görevler verilirken, yandaş sendika üyelerine verdikleri görevlerle sendika üyelerimize baskı yapmalarını sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Önceki gün gerçekleştirilen atamaları skandal olarak tanımlayan Damatoğlu, “Bu atamalar İHS Yönetmeliği sayesinde gerçekleştiriliyor. Biz daha öncesinde bu konuda dava açtık ve kazandık. Ancak PTT her seferinde başka bir yol bularak atamalarına devam etti” diye konuştu. Yapılan atamaların etik değerlere aykırı olduğunu belirten Damatoğlu, göreve gelen insanların liyakatsiz ve görev için yetişmemiş kişiler olduğuna dikkat çekti. Yapılan atamaların PTT içerisindeki iş barışını bozduğunu söyleyen Damatoğlu son olarak şöyle konuştu: “Hem liyakatsizler hem bir sendikanın tarafındalar hem de demokratik davranmıyorlar. Aynı zamanda cezacı bir tutum sergiliyorlar. Genel Müdürlükten aldıkları yetkilerle Başmüdür unvanı altında sendikacılık görevlerini de sürdürüyorlar ” dedi.