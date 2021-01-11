Putin'den Aliyev ve Paşinyan'la gerçekleştirdiği görüşmeden ilk açıklama

11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:00

Putin'in girişimiyle düzenlenen, Aliyev ve Paşinyan arasında Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşmaların ve bölgedeki durumun ele alınacağı görüşme Moskova'da başladı.

Aliyev ve Paşinyan'ın Karabağ'da ateşkes sağlandıktan sonra ilk kez bir araya gelme özelliği taşıyan görüşmenin başında, Putin açıklamada bulundu. Dağlık Karabağ'ı istişare etmek üzere Moskova'ya geldikleri için Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür eden Putin, Rusya'nın arabuluculuk çabalarının bölgede sürdürülebilir ateşkesin sağlanmasına yönelik olduğunu söyledi.

"OLUMLU YAKLAŞTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Sizleri Moskova'da selamlamaktan çok memnunum" diyen Rus lider sözlerine şu şekilde devam etti:

"9 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmamızın gidişatını, mevcut sorunların çözülmesini ve bölgede barışçıl yaşamın tesis edilmesini birlikte istişare etmek için yaptığımız öneriye olumlu yanıt verdiğiniz için minnettarım. Rusya'nın akan kanı durdurmak, duruma istikrar kazandırmak ve sürdürülebilir ateşkes sağlamak için ortaya koyduğu aktif arabuluculuk çabalarına olumlu yaklaştığınız için teşekkür ederim."

Kaynak: AA/Sputnik