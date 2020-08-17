Putin ile Erdoğan, Suriye ve Libya'yı konuştu

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:26

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, "Görüşmede özellikle Libya krizi üzerinde duruldu. Sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve Berlin Konferansı kararları ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararı uyarınca doğrudan müzakerelerin başlaması için çatışan tarafların gerçekçi adımlar atmaları gerektiğinin altı bir kez daha çizildi" ifadeleri yer aldı.

