Putin imzaladı: SMA dahil nadir hastalıkları bulunan çocuklara yardım için vakıf kuruluyor

07 Ocak 2021 Perşembe, 12:37

Kremlin, Putin’in nadir hastalıkları olan çocuklara yardım amacıyla kurulacak vakıf için kararname imzaladığını bildirdi.

Açıklamaya göre, ‘İyilik Çemberi’ isimli vakfın başına St. Petersburg’da 2010 yılında faaliyete başlayan ve ağır hastalıkları olan çocuklara yönelik İlk Devlet Çocuk Bakımevi’nin kurucusu Aleksandr Tkaçenko atandı.

VAKIF KURULACAĞINI DUYURMUŞTU

Putin, nadir hastalığı olan çocuklara yardım etmek amacıyla yıllık gelirleri 5 milyon ruble (yaklaşık 500 bin TL) üzerinde olan bireylerin gelir vergileriyle finanse edilecek bir vakıf kurulacağını dün duyurmuştu.

Vakıf paralarından yaklaşık 1 milyar rublenin 5 bin kadar çocuğa tıbbi cihaz sağlanması, 3 milyar rublenin ise 10 binden fazla çocuğa teknik rehabilitasyon araçlarının sağlanması için aktarılması öngörülüyor. İlk sırada spinal muskuler atrofi (SMA hastalığı) olan çocuk grupları için ilaç satın alınması gerekecek.

Kaynak: Sputnik