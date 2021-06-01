Putin’den koronavirüs açıklaması: ‘Seyahat etmek hala bir risk’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki koronavirüsün durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Rus ailelerin katılımıyla videokonferans yoluyla gerçekleştirilen bir toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüs salgınıyla ilgili tehlikelerin hala mevcut olduğunu ifade etti.
Putin, “Yavaş yavaş bu durumdan kurtuluyoruz, ancak yine de salgından kaynaklı tehlike ve endişeler sürüyor” dedi.
Rus lider ülke çapında seyahat etmenin hala bir risk olduğunu da ekledi.
RUSYA’DA SON DURUM
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, son 24 saatte Rusya’da 9 bin 500 yeni vaka tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 5 milyon 81 bin 417 oldu.
Başkent Moskova’da 3 bin 669, St. Petersburg’da 817, Moskova bölgesinde 743 vaka tespit edildi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı gün içinde 372 artarak 121 bin 873’e yükseldi.
Son 24 saatte 8 bin 994 kişi iyileşti. Şimdiye kadar koronavirüse yakalanan kişi sayısı 4 milyon 693 bin 579 oldu.
-Sputnik
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