Putin'den nükleer hazırlık: 'Uçan Kremlin' yolda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş sırasında kullanılmak üzere iki yeni ultramodern 'Kıyamet' uçağı sipariş etti.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Rus lider Putin, bir atomik felaket sırasında birlikleri ve füzeleri kontrol etmesine olanak tanıyan 'Doomsday' tipi iki yeni uçak sipariş etti.
Daily Mail'in iddiasına göre, Rus savunma sanayiinden bir kaynak, yeni hava komuta ve kontrol uçaklarının yapım aşamasında olduğunu söyledi.
"UÇAN KREMLİN"
'Uçan Kremlin' olarak adlandırılan bu yeni uçaklar, bugün kullanımda olan Ilyushin Il-80 Maxdomes'in yerini alacak.
Uçaklar, nükleer savaş durumunda cumhurbaşkanı ve diğer üst düzey yetkililer için adeta bir 'komuta merkezi' şeklinde tasarlandı.
MENZİL İKİ KATINA ÇIKTI
Moskovsky Komsomolets gazetesinin haberine göre, "Uçağın telsiz kompleksi birliklere, stratejik havacılık birimlerine, mobil ve silo rampalarına ve stratejik nükleer silah taşıyan denizaltılara 6.000 km'lik (3.728 mil) bir yarıçap içinde komut vermeyi mümkün kılacak."
Uçuş menzilleri ise mevcut Doomsday uçaklarına kıyasla iki katına çıkacak.
Daily Mail'in haberinde, uçağın ABD'deki muadillerinin Boeing E-4B uçakları olduğu belirtildi.
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