Putin'in sarayının üzerinde LGBT bayrağı uçurdular
Rusya’nın Arhangelsk şehrinin eski Belediye Başkanı ve ressam Aleksandır Donskoy, güvenlik güçlerinin tutumunu protesto etmek amacıyla, Kremlin Sarayı’nın üzerinde LGBT bayrağı uçurdu.
Donskoy, Kremlin Sarayı’nın yanı başında bulunan Manejnaya Meydanı’nda gey, lezbiyen ve transseksüellerin simgesi olan gökkuşağı renklerindeki bayrağı, uçan balonlara bağladıktan sonra, serbest bıraktı.
Balonların havaya kaldırdığı LGBT bayrağı rüzgarın etkisiyle Kremlin Sarayı’nın üzerinden uçtu.
Aynı zamanda ressam olan Donskoy, bu eylemi, polisin LGBT bayraklarına yönelik tutumunu ve kendi resim sergisinin geçen ay bilinmeyen kişiler tarafından basılıp dağıtılmasını protesto etmek üzere gerçekleştirdiğini söyledi.
Aleksandır Donskoy, 2005-2008 yılları arasında, Rusya’nın Arhangelsk şehrinin belediye başkanlığını yapmış, daha sonra diplomasının sahte olduğu iddiasıyla görevden alınmıştı. Donskoy, 2017 yılında eşcinsel olduğunu açıklamış ve gelecekte Rusya devlet başkanlığına aday olacağını söylemişti.
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