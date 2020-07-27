PYD lideri Salih Müslim'in yeğeni adliyeye sevk edildi
PYD lideri Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ndeki 12 gün süren sorgulamasının tamamlanmasının ardından önce sağlık kontrolü için Şehir Hastanesi'ne, ardından adliyeye sevk edildi.
İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD lideri Salih Müslim'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan "Viyan Şervan" kod adlı Müslim (21), geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Müslim, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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