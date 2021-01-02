Radamel Falcao 28 dakika saha kaldı
Galatasaray’ın, Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya yedek başlayan ve 46. dakikada oyuna giren sarı-kırmızılıların Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 74. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Galatasaray’ın, Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya yedek başlayan ve 46. dakikada oyuna giren sarı-kırmızılıların Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 74. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig’in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao sakatlandı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Falcao, ikinci yarı 46. dakikada Ömer Bayram’ın yerine dahil oldu. Maçın 74. dakikasında sakatlanarak kenara gelen 34 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi ve direkt soyunma odasına gitti. Golcü futbolcu, böylece 28 dakikada sahada kalmış oldu. Falcao, yerini 77. dakikada Jesse Sekidika’ya bıraktı.
Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 Süper Lig, 1 de UEFA Avrupa Ligi toplam 9 maçta oynadı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
Falcao bonuslar dahil 7 milyon Avro'ya oynuyor.
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