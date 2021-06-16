Rafet El Roman'ın babası Tekirdağ'da son yolculuğa uğurlandı
Şarkıcı Rafet El Roman'ın Almanya'da hayatını kaybeden babası İsmail Yaşdut, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın babası İsmail Yaşdut, cuma günü, Almanya'nın Grosszimmern kentinde yaşamını yitirdi. Yaşdut'un cenazesi, uçakla İstanbul'a buradan da Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirildi.
Bahçeli Camii'nde kılınan cenaze namazına Rafet El Roman'ın yanı sıra eski eşi Tuğba Altıntop ile Edirne'nin Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, şarkıcı Yusuf Güney, Yaşdut ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede üzgün olduğu görülen ve taziyeleri kabul eden Rafet El Roman, babasının tabutunu omuzlarında taşıdı.
İsmail Yaşdut'un cenazesi, götürüldüğü Bahçeli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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