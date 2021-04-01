Rahmi Vardı: "Boupendza’nın testi negatif, Galatasaray maçında oynayabilecek”
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza’nın koronavirüs testinin negatif çıktığını ve yarın Türkiye’de olacağını söyledi.
Hatay-Galatasaray maçı öncesi Boupendza sürprizi yaşandı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza’nın koronavirüs testinin negatif çıktığını ve yarın Türkiye’de olacağını söyledi.
Rahmi Vardı, milli takım kampında bulunan Boupendza yarın Türkiye’ye geleceğini belirterek, teknik direktör Ömer Erdoğan’ın istemesi halinde Galatasaray maçında oynayabileceğini ifade etti.
Vardı, Galatasaray’dan üç puan almak istediklerini belirterek, “Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Sahamızda Galatasaray’ı ağırlayacağız. Rakibimizden buradan üç puan almanın yollarına bakacağız. Elimizden gelen gayreti gösterip taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Galatasaray maçının hazırlıkları devam ediyor. Allah nasip ederse Hatayspor’a yakışır bir futbolla buradan üç puanla ayrılmayı bileceğiz” dedi.
Boupendza’nın sağlıklı bir şekilde Hatay’a geleceğini belirten Vardı, “Milli takımlara giden oyuncularımızdan Boupendza hariç tamamı geldi. Sağlıklı bir şekilde Hatay’a geldiler. Aaron Bopendza ile ilgili son dönemde Gabon Milli Takımı’nın açıklamış olduğu koronavirüs testinin pozitif çıktığı ile ilgili açıklamadan sonra tekrardan test yapıldı, testi negatif olarak belirlendi. Yarın akşam itibari ile de Türkiye’de olacak. Cumartesi günü de hazır bir şekilde olacak ama tabii oynatıp oynatmamak hocamızla alakalı bir durum. Boupendza sağlıklı bir şekilde Hatayspor’a hizmet etmeye devam edecek” diye konuştu.
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