Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı kararı: Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2020 Cumartesi, 02:21

Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


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