Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı kararı: Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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