Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a "Rambo Okan lakaplı" Fenerbahçeli taraftar saldırma girişiminde bulundu.

İHA
06 Şubat 2021 Cumartesi, 21:51
Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a Fenerbahçeli bir taraftar saldırmaya çalıştı.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a "Rambo Okan lakaplı" Fenerbahçeli taraftar saldırma girişiminde bulundu. Albayrak’ın yakın korumasının ve Polis Spor Şube ekiplerinin müdahalesiyle saldırgan alandan uzaklaştırıldı.


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