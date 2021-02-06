Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a "Rambo Okan lakaplı" Fenerbahçeli taraftar saldırma girişiminde bulundu.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a Fenerbahçeli bir taraftar saldırmaya çalıştı.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a "Rambo Okan lakaplı" Fenerbahçeli taraftar saldırma girişiminde bulundu. Albayrak’ın yakın korumasının ve Polis Spor Şube ekiplerinin müdahalesiyle saldırgan alandan uzaklaştırıldı.
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