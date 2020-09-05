Rapordaki gerçek

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Mersin’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren işçiye hastanenin “doğal ölüm” raporu verdiği ancak ailenin itirazıyla el yazısı ile “COVID-19” notu düşüldüğü ortaya çıktı. Mersin’de sanayi bölgesinde son bir ayda koronavirüs salgını hızla yayıldı.

Alınmayan önlemler, yetersiz denetimler işçilerin yaşamını tehdit eder noktaya ulaştı. Mersin sanayisinin yoğunlaştığı Serbest Bölge’de kronik hastalığı olmasına karşın “zorla çalıştırıldığı” ileri sürülen işçi E.K. (37) rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Testleri pozitif çıkan genç işçi, Tarsus Devlet Hastanesi’nde 31 Ağustos’ta yaşamını yitirdi. Hastanenin düzenlediği “ölüm belgesi”nde genç işçinin “Ölümün Şekli” başlığı altında resmi sisteme “Bulaşıcı olmayan hastalık (Doğal Ölüm)” yazılması dikkat çekti.

‘TOPLUMDAN SAKLANIYOR’

ANKA’nın haberine göre, işçinin ailesinin itirazının ardından raporun değiştirildiği öğrenildi. ANKA’nın ulaştığı belgeye göre; raporda “Ölüm Şekli” bölümüne doktorun el yazısı ile “Covid-19” yazısı eklendiği ve imzayla paraf atıldığı tespit edildi.

Mersin’de yaşanan skandala tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, “Ölen işçimizin epilepsi hastası olduğu, buna rağmen çalıştığını öğrendik. İnsanlarımız hayatlarını kaybederken bu neyi gizleme çabası? Bakanlığın verileri saklamasıyla alakalı en somut örnek. Bakanlık, gerçek verileri vermiyor, toplumdan saklıyor” dedi.