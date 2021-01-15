Rashford'dan penaltı itirafı: Mourinho öğretti!

15 Ocak 2021 Cuma, 12:19

Marcus Rashford, Mourinho döneminden önce penaltı kazanma konusunda iyi olmadıklarını ve takıma penaltı kazanmayı Mourinho’nun öğrettiğini söyledi.

Manchester United’ın son dönemde kazandığı penaltı sayısının artası diğer takımlar tarafından eleştirilmesine yol açmıştı. Liverpool menajeri Jurgen Klopp, United’ı hakemleri yanlış yönlendirmekle suçlarken Frank Lampard da benzer eleştirileri dile getirmişti. Telegraph’a konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United’ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford, kazandıkları penaltılara ilişkin şunları söyledi, ‘’ Penaltı almadığımız maçlar oldukça fazlaydı. Jose’nin takımı çalıştırdığı dönemde beş ya da altı kez penaltı alabileceğim pozisyon vardı ama penaltı olmamıştı. Sonrasında Jose gelip, ‘Eğer bunu yapma şeklinin farkında değilsen bunu öğrenmelisin.’ dedi. Sonrasında daha dikkatli olmaya başladık ve aldığımız penaltıların sayısı artmaya başladı. Bu, tamamen gelişmemiz ile alakalıydı ve öğrenmemiz gerekiyordu. ‘’

Beş buçuk yıllık Jurgen Klopp döneminde Liverpool ligde 46 penaltı kazanırken, Solskjaer döneminde United 42 penaltı kazandı. Premier Lig’de pazar günü Liverpool, lig lideri Manchester United’ı ağırlayacak.