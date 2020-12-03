RDIF Başkanı Dmitriyev: "Rus koronavirüs aşısının maliyeti 10 doların altında"
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Birleşmiş Milletler (BM) özel oturumunda Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının maliyetinin 10 doların altında olduğunu duyurarak 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını bildirdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, BM Genel Kurulu özel oturumunda Sputnik V korona virüs aşısı ile ilgili sunum yaptı. Telekonferans yoluyla yapılan sunuma Kuzey Kore, Mısır, Beyaz Rusya, Cezayir, Katar, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Singapur, Tayland ve Suriye’nin de aralarında bulunduğu 55 ülkenin temsilcileri katıldı. Önce aşının geliştirilme sürecini aktaran Dmitriyev, daha sonra aşının dağıtımı ve gönderilecek ülkeler ile ilgili bilgileri paylaştı.
"DİĞER KORONAVİRÜS AŞILARINDAN UCUZ OLACAK"
Kirill Dmitriyev, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının diğer ülkeler tarafından geliştirilen aşılara oranla en ucuz aşı olduğunun altını çizerek, “Rus Sputnik V koronavirüs aşısının maliyeti doz başına 10 doların altında ve diğer korona virüs aşılarından oranla daha ucuz olacak” dedi.
Sputnik V aşısı için bazı ülkeler ile anlaşıldığını ve bu ülkelerde testlerin devam ettiğini ifade eden Dmitriyev, 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını söyledi.
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