Reading ve Leeds festivalleri 2021’de çifter sahneyle düzenlenecek

01 Eylül 2020 Salı, 10:12

Aynı hafta sonunda hem Reading hem de Leeds’de düzenlenen ve dünyanın en önemli açık hava müzik festivallerinden biri olan organizasyon bu yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. Organizatörler gelecek yıl iki şehirde de ikişer ana sahne kurarak gelmiş geçmiş en iddialı festivallerden birini düzenlemeyi planlıyor.

BBC’nin haberine göre 2021’in headliner’ları arasında Stormzy, Liam Gallagher, Post Malone, Catfish And The Bottleman, Disclosure ve Queen Of The Stone Age gibi isim ve gruplar yer alıyor.

27-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe toplam 200 bin kişinin katılması bekleniyor.

Festivalde ayrıca AJ Tracy, Doja Cat, Lewis Capaldi, Mabel, Two Door Cinema Club, Ashnikko, DaBaby, Fever 333 gibi sanatçı ve gruplar da sahne alacak.