Real Madrid Adam Hanga'yı kadrosuna kattı

Real Madrid, Barcelona'dan ayrılan Macar basketbolcu Adam Hanga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA
23 Temmuz 2021 Cuma, 20:33
Real Madrid Adam Hanga'yı kadrosuna kattı
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Real Madrid Kulübü, 32 yaşındaki kısa forvet Hanga ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Baskonia'da sergilediği performansla dikkati çeken Hanga, 2017'de Barcelona'ya transfer olmuştu. Hanga, Barcelona kariyerinde bir lig ve 3 Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçen sezon Barcelona ile final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde 41 maça çıkan tecrübeli basketbolcu, 4,6 sayı, 2,2 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı.


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