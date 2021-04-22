Real Madrid, Cadiz deplasmanında Benzema ile kazandı
La Liga takımları maçlarından önce, Avrupa Süper Ligi'ni protesto eden tişörtlerle sahaya çıkarken Real Madrid 3 puanı almasını bildi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Cadiz'i 3-0 mağlup etti.
Real Madrid'in ilk yarıda gelen gollerini Karim Benzema (Dk. 30-penaltıdan ve Dk. 40) ve Alvaro Odriozola (Dk. 33) kaydetti. Maçın yıldızı olan Fransız futbolcu Benzema, takımının iki golünü atmanın yanı sıra diğer golün de asistini yaptı.
Benzema, Real Madrid'de şimdiye kadar Raul Gonzalez'e ait olan 35 takım ile La Liga'da en fazla takıma gol atma rekoruna ortak oldu.
La Liga'da gol krallığı yarışında 23 golle Barcelona'dan Lionel Messi ilk sırada bulunurken, Benzema da gol sayısını 21'e çıkardı.
Real Madrid aldığı bu galibiyetle puanını 70'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Cadiz ise 36 puanla 13. sırada kaldı.
La Liga'da şampiyonluk yarışı veren diğer takımlardan Atletico Madrid (70 puan) sahasında Huesca, Barcelona (65) da sahasında Getafe ile karşılaşacak.
LA LİGA TAKIMLARI AVRUPA SÜPER LİGİ'Nİ PROTESTO ETTİ
Diğer yandan Real Madrid dışında La Liga takımları, bugünkü maçlarından önce Avrupa Süper Ligi girişimini protesto eden tişörtlerle sahaya çıktı.
Sevilla, Real Betis, Athletic Bilbao, Elche, Valladolid, Alaves, Villarreal, Levante, Osasuna, Valencia takımlarının futbolcuları, "Düş kurmak, heyecanlanmak, engelleri aşmak, taraftar... Futbol için mücadele edeceğiz", "Kazan, futbol taraftar içindir" yazılı tişörtler giydi.
Ayrıca kalabalık bir grup Cadiz taraftarı da Real Madrid karşılaşması öncesinde stadyum dışında takımlarına destek vermek için toplanıp, Avrupa Süper Ligi girişiminde yer aldığı için Real Madrid'i protesto eden pankartlar açtı.
Video Haberler
- Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi
- Adana'da korkunç kaza: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme
- Ekrem İmamoğlu'nun dili böyle sürçtü
- Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya tokat
- Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 ölü
- Nutuk’u; Soylu’ da okumadı, Cumhurbaşkanı da okumadı
- Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş isyan etti
- 1 kişi ölmüştü! Beşiktaş'taki kazada skandal görüntüler
- Evlilik teklifini reddeden kadını bıçaklayarak öldü
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Alman bankası tarih verdi, yeni döviz krizi kapıda!
- Yerli kripto para borsasında neler oluyor?
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Skandal 'Nutuk' kararında yeni gelişme
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
- Rusya'dan kriz yaratacak TV yayını
- Kırmızı Oda dizisine yeni transfer
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki