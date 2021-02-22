Real Madrid iki yıldız için 852 milyon avro ödeyecek!

22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:17

Real Madrid’in bu yaz Kylian Mbappe ve Erling Haaland’ı kadrosuna katmak istemesi durumunda kasanın kapılarını sonuna kadar açması gerekecek.

AS gazetesinin haberine göre, geleceğin yıldızları için ihtiyaç duyulacak toplam bedel 852 milyon Euro.

Her bir forvetin 150 milyon Euro'ya mal olabileceği ve altı yıllık sözleşme imzalanacağı tahmin edilirken ardından, her iki yıldızın da altı sezon için sezon başına 142 milyon Euro'ya mal olacak.

Bonservis (6 yıllık maaş)

Kylian Mbappe: 150 M€ (432 Milyon Euro)

Erling Haaland: 150 M€ (120 Milyon Euro)

Toplam: 852 Milyon Euro.