Real Madrid, Luka Modric ile sözleşme uzattı

25 Mayıs 2021 Salı, 12:34

İspanya La Liga'yı 84 puanla ikinci sırada bitiren Real Madrid, deneyimli futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Hırvat oyuncu, 2012 tarihinde Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e 35 Milyon euro karşılığında beş yıllık anlaşma ile transfer olmuştu. Luka Modric, dokuz yıldır formasını giydiği Real Madrid ile bu sezon çıktığı 35 maçta beş gol üç asistlik performans sergiledi. Modric, eflatun-beyazlı formayla bugüne dek çıktığı 391 maçta 28 gol ve 61 asistlik bir performans gösterdi.

Real Madrid, Modric'in sözleşmesinin uzatıldığını bu paylaşımla duyurdu:



