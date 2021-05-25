Real Madrid, Luka Modric ile sözleşme uzattı
İspanya devi Real Madrid, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Modric’in sözleşmesini bir yıllığına uzattı.
İspanya La Liga'yı 84 puanla ikinci sırada bitiren Real Madrid, deneyimli futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Hırvat oyuncu, 2012 tarihinde Tottenham Hotspur'dan Real Madrid'e 35 Milyon euro karşılığında beş yıllık anlaşma ile transfer olmuştu. Luka Modric, dokuz yıldır formasını giydiği Real Madrid ile bu sezon çıktığı 35 maçta beş gol üç asistlik performans sergiledi. Modric, eflatun-beyazlı formayla bugüne dek çıktığı 391 maçta 28 gol ve 61 asistlik bir performans gösterdi.
Real Madrid, Modric'in sözleşmesinin uzatıldığını bu paylaşımla duyurdu:
@LukaModric10 firmó el contrato en la Ciudad Real Madrid acompañado por el presidente Florentino Pérez.#Modric2022 pic.twitter.com/Wj6isAKwR0— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021
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