Real Madrid'de Florentino Perez yeniden başkan seçildi

13 Nisan 2021 Salı, 11:03

Real Madrid kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Florentino Perez’in başkanlığa seçildiği belirtildi. 2025 yılına kadar görevde kalacak Perez, görev süresi dolduğunda kulübe toplamda 22 yıl başkanlık yapmış olacak. 2000 yılında ilk kez seçilen ve ilk Los Galacticos projesini başlatan Perez, 2006'da görevden ayrılmıştı. Perez, 2009 yılında tekrar başkanlığa seçilmiş ve Cristiano Ronaldo, Kaka Karim Benzema gibi yıldız isimleri takıma kazandırmış ve ikinci Los Galacticos dönemini başlatmıştı.

RAKİPLER ŞARTLARI KARŞILAYAMADI

AS gazetesinde yer alan haberde Real Madrid başkanlığı için gerekli olan teminat şartlarının diğer adaylar tarafından karşılanamadığı belirtildi. Haberde, kulüp tüzüğüne göre başkanlığa aday olacak isimlerin giderlerin yüzde 15’ine ek olarak amortisman ve harcama giderlerini teminat olarak göstermesi gerektiği ifade edildi. Giderlerin yüzde 15’ine karşılık gelen 124 milyon avronun ve diğer ödemelerin sadece Florentino Perez tarafından kabul edildiği kaydedildi.

3. LOS GALACTICOS DÖNEMİ

AS gazetesindeki haberde, Perez’in transferin gözde isimleri Kylian Mbappe ve Erling Haaland’ı takıma kazandırmak istediği belirtildi. Mbappe’nin gelecek yıl sözleşmesinin bitecek olmasından kaynaklı transferin gerçekleşebileceği ifade edilirken Haaland için aceleci davranılmayacağı kaydedildi. Norveçli oyuncunun sözleşmesinde bulunan maddeye göre Haaland için gelecek yaz 75 milyon avro ödeyen her takım transfer görüşmesi yapabilecek.



