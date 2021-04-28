Real Madrid'de Marcelo endişesi
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kalan Real Madrid'de Marcelo krizi yaşanıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 5 Mayıs'ta Chelsea ile rövanş maçına çıkacak Real Madrid'de Marcelo'nun durumu belirsizliğini koruyor. El Mundo'da yer alan haberde 4 Mayıs'ta Madrid'de yapılacak yerel seçimlerde görevli olan Marcelo'nun ertesi gün oynanacak Chelsea maçının kadrosunda yer alamama ihtimali olduğu belirtildi.
REAL MADRID İTİRAZ ETTİ
Madrid yönetiminin seçim kuruluna Marcelo'nun takımla seyahat etmesinin zorunlu olduğunu belirten bir yazı göndererek ikinci kez itirazda bulunduğu ifade edilirken son kararın verilmediği kaydedildi.
UEFA koronavirüs kuralları gereği Real Madrid'in maçtan bir gün önce Londra'ya gitmesinin zorunlu olduğu ve Marcelo'nun maç günü takıma katılması halinde Madrid'in oluşturduğu karantinanın ihlal edilmiş olacağı belirtildi.
İLK İTİRAZ REDDİLDİ
Haberde, Madrid yönetiminin yaptığı ilk itirazın reddildiği kaydedilirken kurulun beş gün içinde kararını açıklayacağı ifade edildi.
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