Real Madridli futbolcu Sergio Ramos sakatlandı
Real Madridli futbolcu Sergio Ramos, İspanya milli maçında sakatlık yaşadı.
Real Madrid Kulübü, İspanya Milli Takımı'ndan dönen futbolcusu Sergio Ramos'un sakatlandığını açıkladı.
İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Ramos'un sol bacak alt arka kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.
Ramos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayında sol dizinden geçirdiği ameliyat sonrasında kendisini iyi hissettiği günler geçirse de son bir kaç haftadır zorlandığını ifade etti.
Kosova'ya karşı dün oynadıkları ve 86. dakikada oyuna girdiği maçın ardından sol bacak baldırında ağrı hissettiğini aktaran 35 yaşındaki futbolcu, "Bugün yapılan analizler, kas sakatlığını doğruladı." diye yazdı.
Ramos, "Beni üzen bir şey var ise o da sezonun en önemli maçlarının oynanacağı bir dönemde takıma yardım edememek ve bana verdiğiniz sevgi ve enerjiyi sahada size geri verememektir. Şu anda temkinli konuşup, çok çalışıp, tüm kalbimle takımı desteklemekten başka bir şey yapamam." değerlendirmesinde bulundu.
İspanyol basını, Real Madrid kaptanı Ramos'un sakatlığının 1 ay süreceğini, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçlarını ve 10 Nisan'da Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'da forma giyemeyeceğini yazdı.
Video Haberler
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt