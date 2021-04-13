Red Bull mühendisi Monaghan: "Mercedes'ten hızlıyız"

13 Nisan 2021 Salı, 13:47

F1’de sezonun ikinci yarışı olan Emilia Romagna GP öncesinde Paul Monaghan Red Bull’un bu sezonki aracı RB16B hakkında açıklamalarda bulundu. AS gazetesinde yer alan demecinde Monaghan, en büyük rakipleri Mercedes ile çekişecek güçte olduklarını söylerken bu seneki aracın çok daha hızlı olduğunu ifade etti.

“BU SENEYE ODAKLANDIK”

Rakiplerinin 2022’de düzenlemelerden dolayı bu yılki araçlarına çok fazla yatırım yapmadığını söyleyen Monaghan Red Bull’un farklı bir stratejiyi benimsediğini belirtti, “Hızlı bir arabamız ve 22 yarışımız var. Imola için bazı güncellemeler yaptık ve sonrası içinde bunlar devam edecek. Bu iki arabalı bir yarış. Imola’da olabildiğince fayda sağlamamız gerekiyor. Bu yıl tüm fabrikalar mevcut arabanın iyileştirilmesi yerine 2022 projesi için para harcayacak. Ancak Red Bull olarak Mercedes’i yenecek duruma gelirsek aracı güçlendirmeye hazırız.”

“MERCEDES’TEN HIZLIYDIK”

Sezonun ilk yarışı olan Sakhir GP’de Mercedes’ten hızlı olduklarını vurgulayan Monaghan, yarış sonunda takımın büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi, “Mercedes, McLaren veya Ferrari’nin ne yapacağını şu an bilmiyoruz ancak arabanın geliştirilebilecek yanlarını belirledik. Max ve Checo’ya sürebilecekleri en hızlı aracı vereceğiz. Sakhir’e gelecek olursak araba daha hızlıydı ancak ikinci oldu. Uzun bir sezon olacak ve rekabet edebilecek durumda olduğumuzun farkındayız.”

TOTO WOLFF: “ŞANSLIYDIK”

Mercedes patronu Toto Wolff, Sakhir GP’deki yarış ile ilgili Red Bull’un zor bir rakip olduğunu belirterek şunları söylemişti, “İlk yarış için testte yaşadığımız sorunlardan kurtulduk. Sonrasında pistte pozisyonu aldık ve yarışı kazandık. Ancak 2021’de Red Bull’u yenmenin çok zor olduğuna dair hiç şüphem yok. Şu anda gruba liderlik ediyorlar. İki takım arasında muazzam bir savaş var.”