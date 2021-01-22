Rekabet Kurulu Novartis'e 165.46 milyon TL, Roche'a 112.97 milyon TL idari para cezası verdi
Rekabet Kurulu, Novartis ve Roche'un Türkiye birimleri hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını; Novartis'e 165.46 milyon TL, Roche'a ise 112.97 milyon TL idari para cezası verildiğini duyurdu.
Rekabet Kurulu, Novartis ve Roche'un Türkiye birimleri hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını; Novartis'e 165.46 milyon TL, Roche'a ise 112.97 milyon TL idari para cezası verildiğini duyurdu.
Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, göz hastalıklarında kullanılan ilaçlardan daha pahalı olanın kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla iki şirketin kanunun ilgili maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile karar verildi.
Açıklamaya göre, idari para cezasına ilişkin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olacak.
Kaynak: Reuters
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