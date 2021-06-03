Rekabet Kurumu'ndan, ünlü markalarında aralarında bulunduğu 13 şirkete soruşturma

03 Haziran 2021 Perşembe, 14:00

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada bazı şirketler hakkında "süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin dolaylı yoldan değişimine aracılık edildiği, söz konusu süpermarket zincirlerinin fiyatlarının ve/veya fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı" şüphesiyle yürütülen önaraştırmanın kara bağlanarak soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Soruşturma açılan şirketler:

Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu AŞ

Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San Tic. AŞ

Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ

Eti Gıda San ve Tic AŞ

Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı AŞ

Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Horizon Hızlı Tüketim AŞ

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ

Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd Şti

Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ