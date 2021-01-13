Rektör Erdöl, yılbaşı hediyesine suç duyurusunda bulundu

13 Ocak 2021 Çarşamba, 14:08

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kadın kooperatifi tarafından üretilen şarabın yılbaşı hediyesi olarak gönderilmesi AKP'liler tarafından sosyal medyadan hedef alınmıştı.

Hediyeye karşı bu kez dava yoluna da gidildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Cevdet Erdöl, belediye başkanlığı çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alkol ihtiva eden hediye paketlerini göndermesinin birkaç bakımdan irdelenmesi gereken bir husus olduğunu belirten Erdöl, "Birincisi, kanunen suçtur. Çünkü mevcut 4250 sayılı yasada, herhangi bir alkol ürününün hediye, promosyon, eşantiyon veya bedelsiz verilmesini veya satılmasını yasaklıyor. Hele çocuklara satılmasını zaten onun hapis cezası gerektiren bir suç olduğu tanımlanıyor. Dolayısıyla burada açık ve net bir şekilde suç işlenmiştir." dedi.



Alkolün sağlığa olan zararlarının da olduğunu ifade eden Erdöl, alkolün pek çok hastalığa yol açtığı gibi "aile içi şiddet, kadına şiddet, hırsızlık, gasp, çocuk istismarı gibi pek çok suçun da ana tetikleyicisi konumunda olduğunu" öne sürüp şöyle devam etti.

"Bu yanlış hareketin yanı sıra suç olma özelliği itibarıyla da bunun gerekli hukuki karşılığını görmesi gerekir. Bununla ilgili tabii ben dilerdim ki hukuk mercileri, yetkili merciler resen soruşturma başlatsınlar fakat aradan 10 günden fazla bir zaman geçmesine rağmen harekete geçen yok, ben bir vatandaş olarak, ömrünü sağlığa adamış bir kişi olarak bundan çok büyük rahatsızlık duydum ve bu konuda suç duyurusunda bulunmayı düşündüm. İnşallah hukuk karşısında bu yapılan hareketin neticesini görürler diye düşünüyorum"