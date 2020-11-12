Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Çaykur Rizespor'un golcüsü Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda beni de koronavirüs yakaladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin sürdüğü, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.
Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 gol attı.
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