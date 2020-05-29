Renault 12 bini aşkın çalışanı işten çıkaracak

29 Mayıs 2020 Cuma, 09:46

Renault SA, küresel otomotiv sektöründe uzun süredir devam eden daralmayla mücadelede maliyet azaltmak için tüm dünyada 14,600 kişiyi işten çıkarmaya ve üretim kapasitesini yaklaşık beşte bir oranında azaltmaya hazırlanıyor.

Otomobil üreticisinin Cuma günü açıkladığı plana göre Fransa'da gönüllü emeklilik ya da yeniden eğitim yoluyla iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 4,600 pozisyon azaltacak. Dünyanın geri kalanında ise 10 binden fazla çalışan ile yollarını ayıracak. Renault tüm dünyada 180 binden fazla çalışan istihdam ediyor.

Uygulama maliyeti 1.2 milyar euroyu bulacak plan ile 2 milyar eurodan fazla (2.2 milyar dolar) tasarruf edilmesi hedefleniyor. Renault, Rusya'daki kapasitesine olası ayarlamalar yapabileceğini belirtti.

Siyasi tepki ve işçi sendikalarının muhalefetinden endişe eden otomobil üreticisi, Fransa'daki altı tesisin geleceğine ilişkin karar açıklamaktan geri durdu. Flins ve Dieppe'deki otomobil montajının kademeli olarak azaltılması da dahil olmak üzere çeşitli senaryolarla ilgili görüşmelerin başlayacağı belirtildi.