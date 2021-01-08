Renkleri ilk kez gören 22 yaşındaki gencin videosu viral oldu

08 Ocak 2021 Cuma, 15:21

Georgia LaGrange'da yaşayan üniversite öğrencisi McKinley "Mac" Erves videoyu pazartesi günü Twitter'a yükledi.

Erves, paylaşımda şunları yazdı:

"Renk körlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor!"

Yüklendiği andan bu yana 1,8 milyondan fazla izlenen videoda, dışarıda bekleyen Erves'ten gözlükleri takması isteniyor.

22 yaşındaki Erves, gözlükleri taktıktan sonra bir süre söyleyecek kelime bulamıyor ve sonra fısıltıyla "Vay" diyor.

The fact that I hardly ever mentioned my want for colorblind glasses and my friends literally went out of their way to get me a pair for my birthday just tells me how much they love my ass and I couldn’t have asked for better people to call my brothers!!! pic.twitter.com/0BKOeftxYC — Mac (@maciavelli_) January 4, 2021

Sokakta park etmiş kırmızı bir araca yürüyerek yaklaşan Erves'in "Kardeşim, tüm bunları gördüğünüze inanamıyorum" dediği duyuluyor.

Anın heyecanı yatışırken elleriyle ağzını kapatan Erves heyecanla arkasına dönüyor.

Genç adam, "Hepinizin gördüğü şey bu mu?!" diyor. "Kardeşim, ne?"

İkinci bir videodaysa Erves çimlerin rengini ve garaj yolundaki kırmızı kamyonu görmekten dolayı duyduğu sevinci dile getirirken görünüyor.

Duygusallaşmaya başlamadan önceki bir anda "Bu çok çılgınca" diye bağırıyor.

174 binden fazla beğeni alan mutluluk dolu video, yüzlerce destekleyici yorum aldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre bir kişi, "Bu tür şeyler beni çok mutlu ediyor çünkü bazen bir başkasının bütünüyle takdir ettiği şeyin kıymetini bilmiyoruz" yorumunu yaptı.

Bir diğeriyse şöyle yazdı:

"Çalılıklara nasıl yaklaştığına bayıldım! Bu kadar çok şeyin kıymetini bilmiyor olmamız delilik. Rengini takdir etmek için asla çalılara yakından bakmamıştım."

Erves en çok, videoda daha iyi görebilmek için diz çöktüğü çalıların rengine şaşırdığını söyledi.

22 yaşındaki öğrenci, hediyeye verdiği tepkiye dair Today'e açıklamasında "söyleyecek kelime bulamadığını" ifade etti.

"Gözlükleri ne kadar çok istediğimi hiç söylememiş olmama karşın gerçekten bu kadar çok çaba göstermeleri ve hatırlayıp benim için bir şey yapmaları, beni gerçekten çok iyi hissettirdi" diyen Erves, gözlükleri aldığından bu yana gündüzleri hiç çıkarmadığını söyledi.

Renkkörü Farkındalık örgütüne göre renk körlüğü dünyada yaklaşık olarak her 12 erkekten birini (yüzde 8) ve 200 kadından birini etkiliyor.

Renkkörlüğünün en yaygın biçimi kırmızı/yeşil renkkörlüğüyken, bundan etkilenenler genellikle renkler arasındaki farkları, renklerin ne kadar parlak olduğunu ve farklı tonlarını ayırt edemiyor.