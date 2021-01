Renkleri ilk kez gören 22 yaşındaki gencin videosu viral oldu

Georgia LaGrange'da yaşayan üniversite öğrencisi McKinley "Mac" Erves videoyu pazartesi günü Twitter'a yükledi.

Erves, paylaşımda şunları yazdı:

"Renk körlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor!"

Yüklendiği andan bu yana 1,8 milyondan fazla izlenen videoda, dışarıda bekleyen Erves'ten gözlükleri takması isteniyor.

22 yaşındaki Erves, gözlükleri taktıktan sonra bir süre söyleyecek kelime bulamıyor ve sonra fısıltıyla "Vay" diyor.

The fact that I hardly ever mentioned my want for colorblind glasses and my friends literally went out of their way to get me a pair for my birthday just tells me how much they love my ass and I couldn’t have asked for better people to call my brothers!!! pic.twitter.com/0BKOeftxYC