Resmi Gazete'de yayımlandı: AKP'nin bugünkü satış listesi

13 Temmuz 2021 Salı, 09:51

AKP iktidarı, krize soktuğu ekonomiye yeni kaynak yaratmak için kamu mallarını satmaya devam ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanı kararı ile dev üretim tesisleri ve deniz kenarlarının satışa çıkarılmasının ardından şimdi de 7 ildeki 13 taşınmazı satacak.

İHALE YAPILACAK

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacak. İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, teklif sunulması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'e elden teslim etmesi gerekecek.

TEMİNAT BEDELLERİ YATIRILACAK

Taşınmazlar için geçici teminat bedelleri 20 bin lira ile 4 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.

Ankara, İzmir Tokat ve Yozgat'taki 5 taşınmaz için 25 Ağustos'a, Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Nevşehir'deki 8 taşınmaz için 1 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.