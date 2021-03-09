Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'den 4 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 siyasi partinin 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili verdiği kararda, "inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler" tespit edildiğini açıkladı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSP), Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) ve Adalet Partisi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Adalet Partisi'nin 2016 ve 2017, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin 2016, 2017 ve 2018, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin 2016, Ulusal Parti'nin 2016 ve 2017, Halkların Demokratik Partisi'nin 2016, Komünist Parti'nin 2016 ve 2017, Türkiye Komünist Partisi'nin 2016 ve 2017, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin 2016, Demokratik Sol Parti'nin 2016 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.
İncelemede, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi sorumluları hakkında 2016 kesin hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede Anayasa Mahkemesine verilmemesi nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.
Ayrıca, Adalet Partisi'nin 2016, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin 2016, Demokratik Sol Parti'nin 2016 kesin hesap incelemelerinde, "Bilgilerin istendiği şekilde verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması" tespit edildiği, bunların, "İnceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler" olduğu kabul edildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenle bu partilerin sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
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