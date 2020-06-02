Resmi Gazete'de yayınlandı: Parasını almak isteyenler dikkat! O süre uzatıldı
Koronavirüs salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle, 2019 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, bu kapsamda mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahibi veya mirasçılar, 15 Eylül'e kadar başvuru yapabilecekler.
Karar uyarınca, hak sahibi ve mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarlar, faiz ve kâr paylarıyla birlikte 30 Eylül'e kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.
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