Restoran, kafe ve mekanlar açılacak mı? Merak edilen soruya ilk yanıt

07 Ocak 2021 Perşembe, 21:32

Işık, koronavirüsle mücadele kapsamında 18 Kasım 2020 tarihinde alınan koronavirüs tedbirleri gereği paket servise geçen restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin durumunu hükümete yakın isimlerle konuştuğunu aktardı.

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Candaş Tolga Işık, konuya dair şunları söyledi:

"Az önce hükümet kaynaklarına 15 Ocak'ta restoran, kafe, vb... mekanların HES kodu şartıyla açılacağı iddiasını sordum, "Şu an için böyle bir karar yok. Gevşeme için henüz erken..." dediler."