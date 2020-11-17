Restoranlara koronavirüs önlemleri için kapanma uyarısı
Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği, üyelerini koronavirüs nedeniyle işletmelerin geçici olarak kapanabileceğine dair uyardı.
Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak ve koronavirüse yönelik yeni önlemler gündeme gelecek. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği de üyelerine, önlemler çerçevesinde işletmelerin geçici olarak kapanabileceği uyarısında bulundu. Dernek Başkan Yardımcısı Barış Tansever, 18 Mart’ta getirilen ani kapanmada üyelerinin ellerinde kalan stokların çürüdüğünü vurgulayarak, “Bu sefer uyardık. ‘Bu aralar çok konuşuluyor, önlem alın’ dedik. Böyle bir şeye karşı hazırlıklı olmalarını istedik. Stokla yakalandığımız zaman bozulan mallar nedeniyle sektör darbe yiyor” diye konuştu.
STOKLARI 1-2 HAFTADA ERİTEBİLİYORUZ
Tansever, insanların sağlığını önemli olduğunu ve kapanma gerekliyse yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Bizimle de istişareli olursa seviniriz” dedi. Tansever habersiz bir şekilde yaşanan kapanmalar için tahmini zarar maliyeti için de şu hesabı yaptı:
“100 bin restoran var. Bunların elinde 100 bin liralık stok olduğunu düşünün. 10 milyar liralık zarar demektir. Biz elimizdeki stokları 1-2 haftada eritebiliyoruz.”
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