Reuters bir kaynağa dayandırdı: Sinovac'ın Brezilya’daki sonuçlarını açıkladı

07 Ocak 2021 Perşembe, 17:52

Türkiye’nin de aldığı Çin menşeili koronavirüs aşısının Brezilya’daki ileri aşama deney sonuçları, Reuters’a konuşan bir kaynak tarafından açıklandı. Kaynak, 3’üncü Faz deneme sonuçlarına ilişkin, yüzde 78 koruma oranına sahip olduğunu belirterek şu yorumda bulundu:

“Bu, aşının Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'da düzenleyici kurumdan onay almasına bir adım daha yaklaştırdı.”

FAHRETTİN KOCA: YÜZDE 91.25 AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 50 milyon doz almak için anlaştığı Sinovac'ın koronavirüs aşısının koruyuculuğunun yüzde 91.25 oranında olduğunu ve ilk aşamada yaklaşık 9 milyon kişiye yapılacağını söylemişti.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'da sırasıyla en fazla COVID-19 vakasına sahip olan Brezilya ve Endonezya, bu ay CoronaVac aşısını kullanmaya hazırlanıyor.

Reuters’ın aktardığına göre, CoronaVac'ın etkinlik oranı, Moderna Inc veya Pfizer Inc ve ortağı BioNTech SE'nin %90'dan fazla etkili aşılarından daha düşük olsa da taşınması daha kolay ve normal buzdolabı sıcaklıklarında saklanabiliyor.

Sinovac'ın Türkiye, Şili, Singapur, Ukrayna ve Tayland ile de tedarik anlaşmaları bulunuyor.