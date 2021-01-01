Reuters: Hindistan, Oxford/ AstraZeneca aşısını onaylayacak

01 Ocak 2021 Cuma, 15:56

Reuters’a bilgi veren üç kaynak, Hindistan İlaç Düzenleme Kurumu’nun, AstraZeneca aşısına acil kullanım onayının vereceğini belirtti. Hali hazırda, İngiltere ve Arjantin koronavirüs aşısına kullanım onayı verdi.

Haberde 2 kaynak tarafından, Hindistan'ın Merkezi İlaç Standart Kontrol Örgütü’nün (CDSCO), bu hafta gerçekleştireceği toplantıda Bharat Biotech’in geliştirdiği yerli aşıya da onay verebileceği ifade edildi.

‘BUGÜN ONAY VERİLEECEK’

Reuters’a konuşan kaynaklardan birtanesi, “Hem AstraZeneca hem de Bharat Biotech bugün onay alacak” dedi. Diğer 2 kaynak ise, yerli aşının onay almasının biraz zor olabileceğini ifade etti.