Reuters iddia etti: Binali Yıldırım için yeni makam mı kuruluyor?

09 Kasım 2020 Pazartesi, 14:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından yurt dışı basınından iddialar gündeme getirildi. İstifanın ardından henüz resmi açıklama yer almazken Albayrak'ın yerine kimin getirileceği merak konusu oldu. Reuters’a konuşan AKP'li üst düzey bir yetkili, Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili bugün öğleden sonra bir açıklama yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Albayrak’ın istifası ile ilgili bugün öğleden sonra bir açıklama yapılacağını söylediler. Yetkililer ekonomi yönetimi hakkında kararın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği AKP MYK toplantısında ele alınacağını, ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamının kurulmasının ve kabine değişikliği yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

AKP’den üst düzey bir yetkili, istifanın ardından ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağı bir kabine değişikliğinin ele alınabileceğini belirterek,“İstifa konusunda evet veya hayır demeden adım atılamaz. Kabine değişikliği yarı yarıya olabilir. Binali Yıldırım cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebilir. Albayrak’ın istifa şekli cumhurbaşkanına zarar verdi. Geçen hafta dolar bu kadar yükseldi. Bu niyeydi de bugün dolar %3.5-4 düştü bunu iyi görmek lazım” dedi.

'YENİ MAKAM KURULABİLİR'

Sözcü'de yer alan habere göre,üst düzey bir yetkili ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı kurulabileceğini belirterek, “Şimdi Albayrak geri dönmezse, ki kolay değil bu saatten sonra, yeni bir yapılanma olabilir. Bu yönde bazı çalışmalar da var. Daha önce kabinede görev yapmış bazı isimler bile gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düşüncesi var, ekonomiden sorumlu olacak şekilde” dedi.

DEVİR TESLİM OLMADAN İSTİFA BELİRSİZLİK YARATTI

AKP’den bir yetkili de Albayrak’a istifasından sonra ulaşılamaması ve devir teslim yapacak isim olmadan istifa etmesinin parti içinde belirsizlik yarattığını belirtti. TL’nin değerinin art arda yeni dip seviyeleri gördüğü, mevduatların dolara döndüğü ve TCMB’nin döviz rezervinin uzun bir dönemin dip seviyelerinde seyrettiği bir dönemde, bir yıldan biraz uzun bir süre önce TCMB başkanlığına atanan Murat Uysal’ın görevden alınarak Ağbal’ın atanması Albayrak’ın koordine ettiği ekonomi politikasına olan güvenin azaldığı şeklinde değerlendirildi.

TCMB başkanının görevden alınması ve Albayrak’ın istifasının ardından para ve maliye politikasında daha alışılagelmiş yöntemlerin kullanılacağı beklentisiyle TL bugün %4’ün üzerinde değer kazandı.

Albayrak’ın dün akşam Instagram’dan açıkladığı istifasının ardından 15 saatten uzun bir süre geçmesine rağmen henüz bakanlıktan veya cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama yapılmadı.