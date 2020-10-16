Reuters: Türkiye S-400 füzelerini ilk kez ateşledi
Reuters haber ajansı, Türkiye'nin envaterinde bulunan Rus yapımı S-400 savunma sistemlerinin, planlanan bir test atışı kapsamında aktive edilerek ateşlendiğini öne sürdü.
Reuters'ın S-400'lerin nakledildiği Sinop'ta çekildiği öne sürülen bir video görüntüsüne dayandırdığını haberine göre, S-400 hava savunma sistemleri, NATO'dan gelen yüksek tonda eleştirilere karşın test atışları kapsamında ilk kez ateşlendi.
Türkiye, kısa bir süre önce yayınladığı hava sahası bildirimi (NOTAM) ile 16 Ekim süresince füzelerin ateşlendiği Sinop yakınlarındaki bölgede, 200.000 fit (61.000 metre) altında yapılacak tüm uçuşları yasaklamış, bu hafta başında ise aynı gerekçeyle yayınlanan bir NAVTEX ile canlı-ateş tatbikatının 16-17 Ekim'de yapılacağını bildirmişti.
"FÜZELER İLK KEZ ATEŞLENDİ"
Washington, geçen yıl Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına, F-35 jet programını askıya alarak yanıt vermiş ve yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Reuters'ın haberine göre, S-400 testlerinin doğrulanması halinde, Türkiye ile ABD arasındaki gerilim artabilir.
Türkiye, 2017 yılında Rusya ile S-400 anlaşmasını imzaladı. 2,5 milyar dolar değerindeki ilk parti (dört füze bataryası) geçen yıl Türkiye'ye ulaştı. Reuters'ın haberine göre, daha önce radar testleri yapılan füzelerin atış testleri bir ilk teşkil etmekte.
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