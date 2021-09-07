Reuters’tan çarpıcı BAE-Türkiye analizi: Maliyeti Erdoğan tarafından hissedildi

07 Eylül 2021 Salı, 10:13

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşmesi dış basınında gündeminde yer aldı. İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye ile BAE arasındaki son dönemde gelişen ilişkileri derlediği analizi yayınladı.

Öte yandan hakkında organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in son olarak bulunduğu BAE’de bulunduğu iddia ediliyordu.

"Türkiye ve BAE, çatışmayı körükleyen ve ekonomiye zarar veren anlaşmazlıkları dizginledi" başlıklı analizde, yetkililerin görüşmenin arka planını anlattığı ifadelere de yer verildi. Haber-analiz formatında hazırlanan içerikte, "Yetkililer ve diplomatlar, yıllarca süren düşmanlıkların ardından Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya savaşı da dahil olmak üzere çatışmaları körükleyen gerilimleri sakinleştirdiğini söylüyor. Her iki ülke arasındaki siyasi farklılıklar çok ciddiyken iki ülkenin sorunları çözmek ve Orta Doğu fay hattı haline gelen ideolojik ayrılığı halletmek yerine ekonomik konulara odaklanması bekleniyor" denildi.

ÖNCELİK EKONOMİK ADIMLARDA

Reuters’a konuşan BAE’den bir yetkili, ulaşım, sağlık ve enerji alanındaki ticaret ve yatırım fırsatlarına işaret ederek, "BAE, bağları güçlendirme umutlarını araştırmakla ilgileniyor" dedi. Aynı yetkili ifadelerini, "Ama öncelik ekonomi açısından atılacak adımlar olacak. Diğer konular üzerinde anlaşmaya varılmadı, ancak bu sorunların büyük bir kısmını (çözmek için) bir istek oluştu" diyerek sürdürdü.

Haberde Türkiye ve BAE ilişkileriyle ilgili, “Türkiye'nin Müslüman Kardeşler'i ve onların İslamcı müttefiklerini Tunus'tan Suriye'ye kadar destekliyor ve bu da Müslüman Kardeşleri siyasi ve güvenlik tehdidi olarak gören BAE'nin hanedan yöneticilerini endişelendiriyor” yorumu yapıldı.

128 MİLYAR DOLAR...

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ikinci bir Türk yetkili, "Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan söz konusu olduğunda bölgede gergin ilişkilerin maliyeti sürdürülebilir değil" dedi.

İngiliz haber ajansı analizinde, “Türk yetkililer ve Körfez diplomatları, her iki ülkenin de jeopolitik gerilimlerinin Covid-19 salgınıyla artan ekonomik bir bedeli olduğunun farkında olduğunu söylüyor. Ekonomik maliyet özellikle Erdoğan tarafından hissedildi. İnatla yüzde 19 enflasyon, maliyetleri artırdı ve devlet bankaları 128 milyar dolar yabancı rezervleri lirayı desteklemek için sattı” yorumuna yer verdi.