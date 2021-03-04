Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
YouTuber ve şarkıcı Reynmen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
"Reynmen" olarak tanınan YouTuber ve şarkıcı Yusuf Aktaş hakkında, sunucu Bircan Bali'ye hakaret edip, tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sunucu Bircan Bali'nin, "Reynmen" olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş aleyhine, hakaret edip tehditte bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
Bali'nin dilekçesinde, "Yusuf Aktaş'ın 13 Ocak 2021'de sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden, kendisine yönelik video ve yazılar paylaşarak, 'Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz...' gibi ifadeler kullandığını belirttiği anlatılan iddianamede, Bali'nin dilekçesinde, "şarkıcı Aktaş'ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmasını istediği" dile getirildi.
Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüpheli Aktaş'ın savcılıkça ifadesinin alındığı kaydedilen iddianamede, bu kişinin de, "Bircan Bali'nin kendisi hakkında kasıtlı şekilde, sürekli milyonlara ulaşan hakaret içerikli yayınlar yapması üzerine yalnızca kendisini savunma ve anlatabilme amacıyla söz konusu ifadeleri kullandığı ve hakaret kastının olmadığı" savunmasını yaptığı ifade edildi.
Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle tarafların uzlaştırmacıyla görüştürüldüğü ancak uzlaşma sağlanamadığı vurgulanan iddianamede, şarkıcı Aktaş'ın "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9,5 aydan, 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanması istendi.
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