Rezaletten gelen servet

Elif Aktuğ, Cumhuriyet Cumartesi için yazdı.

Program nihayet bu yıl bitiyor ama geçtiğimiz hafta bipolar kocası Kanye’den boşanmak üzere dava açan koca popolu Kim ve familyası hayatımızdan çıkacak mı? Hayatımızdan çıksa bile zorla yer edindiği aklımızdan çıkacak mı?

Bu yıl yayınlanacak 20. ve son sezonuyla, 14 yıldır süren Keeping Up With The Kardashians efsanesi sona erecek. Reality Show kavramının belki de en manasızı olarak beyazcam tarihine geçen program öyle ya da böyle, bir şekilde herkesin haberdar olduğu Kardashian/Jenner ailesinin kurgulanmış hayatını, bırakın gözümüze sokmayı, kulağımıza, burnumuza soktu yıllardır.

Her şey 2006’da Kim Kardashian’ın müstehcen görüntülerinin sosyal medyaya sızmasıyla başlamıştı. Ünlülerin avukatı olarak ünlenen Robert Kardashian’ın kızı Kim, “bir Beverly Hills kızıydı” zaten. O dönemin ikonu Paris Hilton’un yanında dolaştırdığı ve hatta bir programda ayaklarını ovdurduğu, gözünü sadece şöhret olamaya dikmiş, o süreçte poposu o kadar da büyük olmayan sıradan bir esmer kızcağızdı.

FİRDEVS YÖREOĞLU MİSALİ

Ama Kris Jenner gibi bir anneye sahip olmak, onun en büyük şansıydı, zira çevirdiği entrikalarla ve entrikaları avantaja çevirmekte Firdevs Yöreoğlu’nu aratmayan Kris, kızının sevgilisiyle çekilen sevişme görüntülerinin üstüne, sol elinin tersiyle ağzının üstüne bir tane patlatacağı yerde, derhal harekete geçerek, bir reality show anlaşması yaptı. 2007’de yayınlanmaya başlanan program, röntgenci topluma, teşhircilikte sınır tanımayan bu ailenin tüm sırlarını bir bir gösterecekti. Gösterdi de...

Öyle böyle değil, görgüsüzlükte sınır tanımayan aile, 200 küsur bölüm süresince izleyicinin aklını almayı başardı. Bir bölümde denize düşen Kim ağlayarak “75 bin dolarlık küpelerim denize düştü” demişti halen hatırımda, evet itiraf ediyorum ben de bu “guilty pleasure” batağına saplanmıştım bir süre. İlk başlarda, “Aman ne güzel evler, dekorasyon, kıyafetler, içim açılsın izleyeyim bari” demiştim ama baktım açılan benim içim değil. Bir bölümde Khloe’nin bikini bölgesine ağda yapan Kim Kardashian çıtayı bambaşka bir yere taşıdı zira. Khloe’nin havaya diktiği bacaklarıydı açılan!

GÖRGÜSÜZLÜĞÜN DİBİ

Öyle ki, “Omuzumda çok ağırlık var ama ağırlığı Louis Vuitton ile taşıyorum” demesi bardağı taşıran son damla oldu benim için. Görgüsüzlüğün de bir sınırı olmalıydı ama bu familyada sınır, sınırsızlıktı.

Biliyorsunuz Kris Jenner’in ikinci kocası ve Kendall ve Kylie’nin babası eski olimpiyat şampiyonu atlet Bruce Jenner, cinsiyet değiştirdi 60 küsur yaşında kadın oldu; geçenlerde bir arkadaşım “Babam yaşlanıyor galiba huyu suyu değişti” diye şikâyet edince, “Elalemin babası kadın oluyor boşver takma kafanı” diyecektim az kalsın. Doğru değil mi ama?

Geçen yıl yapılan ABD başkanlık seçiminde aday olan Kanye’den boşanmak üzere dava açtı Kim Kardashian. Ah az kalsın unutuyordum, bunca iş, çoluk çocuk derken Kim okul bitirdi, avukat oldu, ona ne diyeceksiniz? Boşanmaları büyük mesele, zira işin içinde Kanye’nin hastalığı var, çocuklar var, iş var, servet var. Kanye’nin adı hemen başkasıyla ilişkisi var diye çıktı. Bu durumda Kim ispatlarsa aldatıldığını kocasına zırnık vermez. Kanye de fakir değil elbette, ama bir Kardashian değil. Kanye’nin kaçamak yaptığı isim de, bir sosyal medya fenomeni olan makyaj sanatçısı Jeffrey Star. Bir erkek. Ay şimdi bunu yazdım diye, beni homofobik ilan edecekler, bilgi veriyorum sadece!

Anladığım şu, program devam ettiği müddetçe skandallar bitmeyecek, skandallar bitmedikçe şöhretleri azalmayacak, şöhretleri azalmadıkça servetleri artacak.

Derken Kris’in torunları büyüyecek, şimdiden hepsi de tanınmış kişi oldular bile, bir bölümde Kim’in evladı North West’in hempstırı ölecek diye ekran başından ayrılmayan, üzülen milyonlarca seyirci vardı.

KRİS BENİM ANAM OLACAKTI

Tıpkı 14 yıl önce küçük birer çocuk olarak programda ara sıra gördüğümüz Kendall’ın günümüzün en çok iş yapan ve kazanan modellerden biri olması ve Kylie’nin makyaj markasıyla gözümüzün önünde dünyanın en genç milyonerine evrilmesi gibi. Bu kızcağız kendi suratını ve vücudunu evirdiği yetmiyormuş gibi, rujlarının satışıyla da ailenin en zengini oldu.

İşin en ilginç yanı bu kızın makyaj malzemeleri piyasaya çıkar çıkmaz, cumartesi günlerimin en büyük eğlencesi Bakırköy pazarındaki “Ne alırsan 3.5 lira” standında da satışa sunulması. Hemen pazarın üst girişinde, çakma parfümleri on liraya satan şahane girişimcilerin standının yanı başında…

3.5 milyar dolarlık aileyi yazarken konuyu 3,5 liralık ruja getirmek de benim saflığım olsa gerek, Kris benim anam olacaktı ki siz görecektiniz o zaman…