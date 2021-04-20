RSF açıkladı! Türkiye 2021 Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 153. sırada

20 Nisan 2021 Salı, 09:23

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), yeni endeksini "Gazetecilik, Dezenformasyon Aşısı" başlıklı bildiriyle duyurdu.

Gazeteciliğin dünyanın yüzde 73'ünde (130 ülke) kısmi veya ağır kısıtlamalar altında yapılabildiğine vurgu yapan RSF, 2021 Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 180 ülke arasında 153. sırada olduğunu bildirdi.

"AKTÖRLERCE ENGELLENİYOR"



"Gazetecilik dezenformasyona karşı en etkili aşı olsa da, haber üretimi ve iletimi ne yazık ki çoğu kez politik, ekonomik, teknolojik ve bazen de kültürel aktörlerce engelleniyor" diyen RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Gazetecilik, dezenformasyonun dijital platformlar ve sosyal ağlar üzerinden hızlı yayılımına karşı, kamuoyu tartışmasının doğrulanmış bilgi çeşitliliğine dayanması için başlıca güvencedir" düşüncesini dile getirdi.

2021 Endeksi’nde 153. sıraya yükselen Türkiye, beş basamak birden gerileyen Belarus’un (158) yerine yerleşti.