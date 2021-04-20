RSF açıkladı! Türkiye 2021 Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 153. sırada
Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), yayımlanan 2021 Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 180 ülke arasında 153. sırada olduğunu belirtti.
Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), yeni endeksini "Gazetecilik, Dezenformasyon Aşısı" başlıklı bildiriyle duyurdu.
Gazeteciliğin dünyanın yüzde 73'ünde (130 ülke) kısmi veya ağır kısıtlamalar altında yapılabildiğine vurgu yapan RSF, 2021 Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 180 ülke arasında 153. sırada olduğunu bildirdi.
"AKTÖRLERCE ENGELLENİYOR"
"Gazetecilik dezenformasyona karşı en etkili aşı olsa da, haber üretimi ve iletimi ne yazık ki çoğu kez politik, ekonomik, teknolojik ve bazen de kültürel aktörlerce engelleniyor" diyen RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Gazetecilik, dezenformasyonun dijital platformlar ve sosyal ağlar üzerinden hızlı yayılımına karşı, kamuoyu tartışmasının doğrulanmış bilgi çeşitliliğine dayanması için başlıca güvencedir" düşüncesini dile getirdi.
2021 Endeksi’nde 153. sıraya yükselen Türkiye, beş basamak birden gerileyen Belarus’un (158) yerine yerleşti.
Video Haberler
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
- Beyoğlu'nda baskın anı! Ceza yağdı
- Tuzla’da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
En Çok Okunan Haberler
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- İkinci el araç almak isteyenlere üzücü haber
- Erdoğan'ın başka seçeneği yok
- Kanal İstanbul'u destekledi, yandaşlar böyle sevindi
- Danıştay'dan arsa sahiplerine kötü haber
- Ahmet Şık'ın yeni partisi belli oldu
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Emir'den çarpıcı 'vaka' iddiası